Junge Salzburger landeten bei Traditionsregatta vor Olympia-Routiniers

Keanu Prettner und Jakob Flachberger haben bei der Princess Sofia Trophy vor Palma de Mallorca den angepeilten Einzug in die Goldflotte verpasst, waren bei den 49ern aber Österreichs Beste.

Angespornt durch ihre starke Leistung bei der Lanzarote International Regatta, wo sie Mitte Februar Bronze erobert hatten, wollten Keanu Prettner und Jakob Flachberger auch bei der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca im Spitzenfeld mitmischen. Nach einem verpatzten Start verpasste das 49er-Duo vom UYC Wolfgangsee allerdings den anvisierten Sprung in die Goldflotte und musste sich letztlich mit Rang 30 begnügen. Dabei feierten sie allerdings einen Prestigeerfolg im internen Duell mit Benjamin Bildstein und David Hussl. Die Olympia-Zehnten von Tokio landeten in der Gesamtwertung zwei Plätze hinter den Youngsters.

Schmerzhaft war insbesondere der verpatzte Auftakt. "Wir haben im ersten Rennen einfach zu viel Risiko genommen und waren am Start etwas drüber. Das war ein vermeidbarer Fehler, denn das Risiko hätten wir in der Qualifikation eigentlich nicht nehmen müssen", bedauert Prettner den übermotivierten Start ins erste Rennen. Denn schon bei der zweiten Ausfahrt zeigten sie mit Platz sieben, was möglich gewesen wäre. "Der Bootspeed hat gepasst, die Entscheidungen waren auf dem Punkt. Mit dem ersten Rennen haben wir uns aber das Leben unnötig schwer gemacht", analysiert der Steuermann.

So misslang auch am zweiten Tag der Angriff auf die Goldflotte mit einem 6., 12. und 17. Platz. "Das Hauptproblem war immer noch der Frühstart vom Vortag, der uns in eine schlechte Situation gebracht hat", erläutert Prettner. "Wir sind leider nie so richtig ins Fahren gekommen. Das Gefühl am Bott war nie perfekt. Mit den Topbooten konnten wir da einfach nicht mithalten."

So nutzten die Salzburger den Rest der Regatta, "um noch möglichst viel zu lernen und gewisse Dinge auszuprobieren". Damit fuhren sie in der Silberflotte noch vier Mal in die Top 10 (davon ein Mal als Dritte sogar aufs Podest) und arbeiteten sich auf Rang 30 vor, womit sie die Regatta zwei Positionen vor Bildstein/Hussl abschlossen.

Stark präsentierten sich zwei andere österreichische Boote. In der 470er-Klasse segelten Lara Vadlau/Lukas Mähr auf Rang sieben. In der Nacra-17-Wertung landeten Lukas Haberl/Tanja Frank nach einem neunten Platz im Medal Race noch an der zehnten Stelle.