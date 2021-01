Juniors-Keeper schafft es auf NHL-Watchlist

Die U20-Weltmeisterschaft in Edmonton haben gleich mehrere Spieler aus der Lieferinger Eishockey-Akademie genutzt, um sich in die Notizbücher der internationalen Scouts zu spielen. Besonders beeindruckt hat Torhüter Florian Bugl, der dem deutschen Nationalteam mit seinen Paraden zum erstmaligen Einzug ins WM-Viertelfinale verhalf. Der gebürtige Landshuter, der seit der Saison 2016/17 in der Akademie ausgebildet wird und bei den Red Bull Juniors in der laufenden Saison eine Fangquote von 91,7 Prozent aufweist, schaffte es damit auf die "Players to Watch"-Liste des NHL Central Scouting Service. Der Keeper scheint auf ihr mit einem C-Rating auf. Das bedeutet, dass ihn die NHL-Experten im Draft 2021 als möglichen Pick zwischen der vierten und sechsten Runde einstufen.

"Dass ich da oben stehe, habe ich natürlich mitbekommen und man fühlt sich auch geehrt", erklärt der 18-Jährige, der sich auf diesem Prestigeerfolg aber keineswegs ausruhen möchte. "Für mich bedeutet es, noch härter an mir zu arbeiten und meine Leistung in jedem Training und jedem Spiel abzuliefern", betont Bugl.

Quelle: SN