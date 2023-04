Juniors wahren mit fünftem Overtimesieg ihre Finalchance

Salzburger haben im Entscheidungsspiel des Halbfinalduells mit Cortina Heimvorteil. Zeller Eisbären landen mit Verpflichtung von Mario Altmann den nächsten Transfercoup.

Routinier Mario Altmann steht kommende Saison für Zell am See auf dem Eis.

Die Red Bull Juniors haben im sechsten Halbfinalspiel der Alps Hockey League gegen Cortina starke Nerven bewiesen. Die Salzburger schafften am Dienstag mit einem 2:1-Auswärtssieg nach Verlängerung den Ausgleich in der Best-of-7-Serie und erzwangen damit ein Entscheidungsspiel auf eigenem Eis (Donnerstag, 19.15 Uhr).

Timo Ruckdäschel schoss die Jungbullen in Italien in Führung (27.). Die Gastgeber nutzen ein Powerplay zum Ausgleich (35.), womit die Entscheidung erneut in der Overtime fallen musste.