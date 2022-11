Junuzovic als Glücksengerl: Stier-Rückkehr auf Parkettboden

Das traditionsreiche Hallenfußball-Turnier kehrt nach zwei Jahren Coronapause zurück. Am Freitag erfolgt die Auslosung.

Lang ist's her: Als 2020 das letzte Mal um den Salzburger Stier gespielt wurde, trafen Mersudin Jukic (jetzt Friedburg) und Josef Weberbauer (jetzt SV Ried) noch für den SAK, zauberte Matthias Seidl (jetzt Blau Weiß Linz) für Kuchl und Leonardo Lukacevic (jetzt Admira) für Grödig. Zwei Mal fiel das traditionsreiche Hallenfußballturnier seither wegen der Coronapandemie aus. Bei der Rückkehr vom 3. bis 7. Jänner werden die Kicker die Sporthalle Alpenstraße kaum wiedererkennen: Der neue Eichenparkettboden sollte den Edeltechnikern entgegenkommen.

Am Freitag wird die Stier-Neuauflage mit der Auslosung eingetrommelt. In Stiegls Brauwelt spielt Ex-Nationalspieler und Liefering-Co-Trainer Zlatko Junuzovic das Glücksengerl für die 36 Teilnehmerclubs. Gerne hätten die Veranstalter Wolfgang Mayer und Thomas Selner die Jungbullen beim Turnier gesehen, was aber der Terminplan der Ingolitsch-Truppe nicht zulässt.

So bilden die Salzburger Regionalligisten den Favoritenkreis. Titelverteidiger SAK, Grödig, Bischofshofen, Anif, Seekirchen, Wals-Grünau, Kuchl, Hallein und Golling. Aus der heimischen Amateurfußball-Eliteklasse fehlen lediglich Austria Salzburg, St. Johann und Saalfelden.