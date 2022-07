Juristen begleiten die Austria-Salzburg-Fans: "Das wirkt oft Wunder"

Austria Salzburg peilt am Sonntag (17 Uhr) in Telfs den Aufstieg in die zweite Runde des ÖFB-Cups an. "Wir schöpfen aus dem Vollen und wollen aufsteigen, auch wenn der kleine Platz dem Gegner entgegenkommt", sagt Trainer Christian Schaider vor dem dritten Duell binnen weniger Monate. Dieses wird anders: Weil die Tiroler Behörden die Sicherheitsauflagen verdoppelt hatten, entschied sich Gastgeber Telfs nach langem Hin und Her für ein Heimspiel ohne Zuschauer. Einige Austria-Fans werden dennoch nach Telfs reisen, um die Mannschaft von außen anzufeuern - und ein Zeichen zu setzen. "Dass Geisterspiele so sang- und klanglos möglich sind, soll nicht zur Regel werden", sagt der Fanbeauftragte der Austria, Stefan Schubert. Das Vorstandsmitglied der Maxglaner könne das von den Tiroler Behörden gezeichnete Bedrohungsszenario nicht nachvollziehen. "Wenn man nach diesem Muster vorgeht, darf es keine Konzerte, Festivals oder Bierzeltveranstaltungen mehr geben."

Als Beobachter und Ansprechpartner für die Fans, die Sicherheitskräfte und den Heimverein wird nicht nur der Fanbeauftragte, sondern auch ein mehrköpfiges Juristenteam in Telfs sein. Schubert erklärt: "Wir haben unsere Erfahrungen mit Geisterspielen gesammelt. Das wirkt oft Wunder."