Kaltstart für Teresa Stadlober

Österreichs beste Langläuferin schaltet im tiefwinterlichen Ruka in den Wettkampfmodus. Beim "Nordic Opening" ist sie bei drei Rennen am Start, Highlight ist die WM im Februar 2023.

Nach einer monatelangen Vorbereitung und unzähligen Trainingskilometern auf Skirollern hat das Warten endlich ein Ende: Teresa Stadlober startet im finnischen Winterwunderland Ruka in den Langlauf-Weltcup. Salzburgs Sportlerin des Jahres nimmt die ersten Saisonrennen voller Zuversicht in Angriff. Es stehen ein Klassik-Sprint (Freitag), ein 10-km-Rennen (Samstag) und erstmals auch die neue 20-km-Verfolgung (Sonntag) auf dem Programm.

"Wir haben einen sehr guten Vorbereitungskurs in Muonio und auch bereits die ersten Testrennen in den Beinen, die allesamt in Ordnung waren, auch wenn es noch Luft nach oben gibt", erklärte Stadlober. Was für sie nicht überraschend kommt: "Ich brauche bekanntlich meistens ein paar Rennen, bis ich richtig im Wettkampfmodus bin. Wenn ich in Ruka bei den Distanzrennen unter die Top 15 komme, dann bin ich sehr zufrieden." Danach folgt eine intensive Wettkampfphase, inklusive Tour de Ski im Jänner. Das große Saisonziel sei aber die WM in Planica, "bei der ich auch um eine Medaille mitlaufen möchte".

Ruka stellt für Stadlober den Start in ihre bereits zehnte Weltcupsaison dar. Eine Saison, die für die 29-jährige Radstädterin auch deshalb besonders ist, weil sie nach dem Gewinn von Olympia-Bronze in Peking mit einer neuen Lockerheit und Leichtigkeit in die Loipe geht. Nach wie vor ist sie aber die einzige ÖSV-Dame, die sich im Skilanglauf auf Weltcupniveau bewegt. Dasselbe trifft in Ruka auf Mika Vermeulen zu. Der 23-jährige Ramsauer, der inzwischen in Lillehammer (NOR) lebt, will an seine guten Trainingsleistungen anschließen und einen weiteren Schritt in Richtung Weltspitze machen.