Kampf um die Westliga: Kuchl und Saalfelden erhöhen die Spannung

Alexander Hofer führte die Kuchler im Nachtragsspiel zu einem Kantersieg gegen den Lokalrivalen Golling und wahrt damit die Chance auf einen Platz im oberen Play-off. Saalfelden bleibt mit einem Heimerfolg über Seekirchen am Spitzenduo Bischofshofen und Austria Salzburg dran. In der Winterpause kann sich daher kein Team ausruhen.

Nach den beiden Nachtragsspielen in der Regionalliga Salzburg steht fest: In den vier verbleibenden Runden des Grunddurchgangs im Frühjahr spielen mit Winterkönig Bischofshofen (43 Punkte), Austria Salzburg (40) und dem zum Abschluss siegreichen Saalfelden (37) drei Mannschaften um die zwei Tickets für die überregionale Eliteliga. Grünau (30) und Seekirchen (29) haben gute Karten, in das obere Play-off (Plätze drei bis sieben) einzuziehen. Dahinter sind nach Gollings (24) Niederlage gegen Kuchl (22) nun vier Mannschaften nur durch zwei Punkte getrennt. St. ...