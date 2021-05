Kampfansage der BBU: Mit Mitchell und Rakic Richtung Bundesliga

Der Verbleib der beiden Mannschaftsstützen Adrian Mitchell und Marko Rakic, die in den Play-offs verletzt fehlten, nährt die Hoffnung auf den neuerlichen Einzug in die Meisterrunde der zweithöchsten Spielklasse. Mittelfristig soll Salzburg einen Stock höher vertreten sein.

Mit dem Einzug in die Play-offs und Platz sieben hat die BBU Salzburg eine starke Saison in der 2. Basketball-Bundesliga absolviert. Dass sich die Mannschaftsstützen Adrian Mitchell und Marko Rakic kurz vor der Meisterrunde verletzt hatten, erschwerte die Sensation gegen Fürstenfeld. Im Viertelfinale verlangte man dem Favoriten dennoch alles ab. Nun steht fest, dass die Salzburger in der kommenden Spielzeit wieder auf die beiden Topspieler bauen können. Aufbauspieler Mitchell und Center Rakic haben ihre Zusage für ein weiteres Jahr in der Mozartstadt gegeben. Die Verletzungen haben beide mittlerweile gut weggesteckt.

Rakic und Mitchell auf dem Weg der Besserung

"Natürlich war es hart für mich die Play-offs verletzungsbedingt zu verpassen. Aber das Risiko weiterzuspielen war einfach zu groß. Jetzt geht es mir gut. Ich habe schon mit leichtem Training begonnen, aber eine vollständige Belastung ist noch nicht möglich", sagt Rakic, der sich eine Knieverletzung zugezogen hatte. Bei Mitchell brach eine bekannte Verletzung auf: "Die Achillessehne machte mir damals in Gmunden schon öfters Probleme. Ich konnte mich nie richtig schonen. Letztes Jahr konnte ich mal eine längere Pause einlegen und für die BBU auflaufen. Am Ende der Saison hatte ich leider wieder Schmerzen. Ich arbeite hart daran die Verletzung endlich zu besiegen um vollständig fit für die Saison zu sein."



Erste Liga als Ziel

Auch wenn die Saison für die Salzburger Falken gerade erst zu Ende gegangen ist, stecken sich die beiden Leistungsträger bereits jetzt klare Ziele: "Ich möchte Salzburg helfen den nächsten Schritt in Richtung erste Liga zu machen. Salzburg ist meine Heimat. Hier zu spielen bereitet mir große Freude", sagt Mitchell, der aus Gmunden Erstliga-Erfahrung mitbringt. "Wir wollen in die Top Vier. Das haben wir bereits untereinander beschlossen", lautet seine Kampfansage. Um dieser gerecht zu werden, gilt es jetzt schnell wieder fit zu werden. Denn Rakic weiß: "Wenn wir uns alle als Team während der Sommerpause gut vorbereiten und wir uns zusätzlich punktuell verstärken, werden wir die Play-offs sicherlich erreichen."