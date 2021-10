Kapitän kam, traf und siegte

Robert Völkl führte Grödig bei seinem Comeback zu einem 4:1-Heimsieg.

In der Sommervorbereitung zog sich Robert Völkl beim Testspiel gegen den FC Liefering eine schwere Knöchelverletzung zu und musste drei Monate pausieren. Am Samstag feierte der Ex-Profi beim Regionalliga-Heimspiel gegen Bischofshofen sein Comeback und hatte großen Anteil am klaren 4:1-Heimsieg. Kurz vor der Pause gelang dem Kapitän nach einer Ecke der vorentscheidende Treffer zum 3:0. "Robert tut unserer jungen Mannschaft richtig gut. Er managt am Platz alles und nimmt im zentralen Mittelfeld eine sehr wichtige Rolle ein", streut Grödig-Trainer Heimo Pfeifenberger dem 28-Jährigen Rosen.

Mit Völkl nimmt Grödig, das die rote Laterne wieder an den SAK weitergeben konnte, in den letzten Herbstrunden das Tabellenmittelfeld ins Visier. "In den vergangenen Wochen ist es klar aufwärtsgegangen, ich hoffe, dass wir jetzt noch ordentlich punkten", betont Pfeifenberger, dessen Mannschaft als Neunter sechs Punkte hinter dem nächsten Gegner Seekirchen liegt.

Dass bei Grödig der Pfeil nach oben zeigt, beweist auch ein Blick auf die Statistik. Aus den letzten vier Ligaspielen holte die Pfeifenberger-Elf sieben Punkte. Nur im Kellerduell gegen den SAK verlor man mit 1:3. "Gegen den SAK war die zweite Halbzeit leider schlecht, ansonsten haben wir zuletzt richtig gut gespielt", betont Salzburgs Jahrhundertfußballer, der sich beim Ex-Bundesligisten neben seiner Tätigkeit bei der Kampfmannschaft auch um den gesamten Nachwuchs kümmert. "Wir legen viel Wert auf die Jugendabteilung und wollen in den kommenden Jahren weiterhin Talente für die Kampfmannschaft ausbilden."