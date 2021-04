Kaprun: Junger Freestyler spring allen davon

Matěj Švancer ist aktueller Doppelweltmeister der Junioren in Big Air und Slopestyle. Der 17-Jährige lebt in Kaprun - und startet ab nächstem Winter für Österreich.

Er ist ein unglaubliches Bewegungstalent und wird in der Freestyle-Ski-Szene als Wunderkind bezeichnet. Kein Wunder nach all dem, was er in seiner jungen Karriere schon erreicht hat.

Im Jänner 2020 holte Matěj Švancer Gold bei den Olympischen Jugendspielen im Big-Air-Bewerb, heuer im März legte er Doppelgold bei der Junioren-WM in Big Air und Slopestyle nach. Zudem sprang er Anfang Jänner beim Weltcup-Big-Air-Spektakel am Kreischberg als Sechster schon in der absoluten Elite mit.

