Salzburger Karatekämpferin ist heuer ungeschlagen. Pokorny und die Rettenbacher-Zwillinge verzichten nach Verletzungen auf Premier League.

Für Alisa Buchinger ist das Jahr 2021 sportlich bislang perfekt gelaufen. Beim Länderkampf gegen Deutschland gewann die Salzburgerin all ihre Kämpfe und auch bei den im Olympiamodus ausgetragenen Pro-Sessions in Wels blieb sie ungeschlagen. Damit reist Buchinger am Mittwoch mit einer makellosen Bilanz von neun Siegen aus neun Kämpfen in die Türkei, wo das erste Karate-1-Premier-League-Turnier seit mehr als einem Jahr stattfindet.

Perfekt vorbereiten konnte sie sich auf den Großevent in Istanbul allerdings nicht, ist die 28-Jährige doch noch bis Sonntag als K1-Kontaktperson unter Quarantäne gestanden. Aus diesem Grund verpasste sie zuletzt auch das Nationalteamtraining in Wels. Coach Manfred Eppenschwandtner ist dennoch zuversichtlich. "Sie will ja eigentlich immer trainieren. Da war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie einmal ein wenig zurückstecken musste", meint der Bundestrainer, der in Istanbul gleich auf drei angeschlagene Salzburger verzichten muss.

Stefan Pokorny fehlt wegen einer Leistenverletzung. Robin Rettenbacher hat sich bei den Pro-Sessions in Wels den linken Mittelfinger lädiert und ist gerade erst die medizinische Schiene losgeworden. Sein Zwillingsbruder Luca muss nach einer Seitenbandverletzung ebenfalls pausieren. "Die drei trainieren natürlich weiterhin, was eben möglich ist. Sie sollen sich aber jetzt erst einmal schonen", betont Eppenschwandtner.

So kann er sich in Istanbul auch voll auf die Betreuung von Buchinger konzentrieren. "Nach ihrer schweren Zeit mit dem Gewichtsklassenwechsel und den Verletzungen hat sie den Druck abgelegt und frisches Selbstvertrauen getankt. Jetzt ist sie in ihrer Klasse wieder die Beste, die alle jagen", erklärt der Coach.