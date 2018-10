Karate: Alisa Buchinger muss aufholen

Die Qualifikation für Olympia bringt die Karateka nun zum Schauplatz Tokio.

Das Gewesene abhaken und volle Konzentration auf die Olympia-Qualifikation - das ist die Marschrichtung für Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger in Japan. Die ersten beiden Stationen waren nicht nach Wunsch der Salzburgerin verlaufen. In Berlin wie in Santiago de Chile schied sie vorzeitig aus. In Südamerika hatte Buchinger trotz einer schweren Infektion einige Qualifikationspunkte geholt.

Das Karate-1-Turnier am Wochenende am Olympia-Schauplatz der Spiele 2020 in Tokio soll die Wende bringen. "Ich habe immer gewusst, dass die Qualifikation für Olympia ein hartes Stück Arbeit ist", meinte Buchinger vor dem Abflug. "In unserem Sport spielen mehrere Faktoren eine Rolle. In den zwei Minuten Kampfzeit muss alles passen, sonst ist es schnell vorbei. Ich fühle mich wieder gut, bin gut drauf, körperlich fit und möchte in Tokio so weit wie möglich kommen, am liebsten natürlich in die Medaillenränge." In ihrer neuen Gewichtsklasse bis 61 kg rangiert Buchinger schon auf Platz elf der Weltrangliste.

Beim Turnier in Fernost geht es nicht nur um Olympia-Punkte, sondern auch um eine Formüberprüfung für die Karate-Weltmeisterschaft von 6. bis 11. November in Madrid. Alisa Buchinger, die von Vorarlberg nach Oberösterreich übersiedelte Vize-Europameisterin Bettina Plank (bis 50 kg) und der Salzburger EM-Dritte Stefan Pokorny (bis 67 kg) sind für die WM gesetzt.

Die restlichen WM-Tickets im Einzel erwarben aus Salzburg Nina Vorderleitner (-68 kg), Lora Ziller (derzeit karate-do Wels, +68 kg), Julia Reiter (-55 kg) sowie bei den Männern Luca Rettenbacher (-75 kg). Der Steirer Niklas Hörmann (-84 kg) trainiert im LZ Salzburg. Plätze für das Team bekamen die Salzburger Thomas Kaserer (-67 kg) und Robin Rettenbacher (-84 kg) sowie der Linzer Thomas Reindl (-84 kg). Kaserer machte die Japan-Reise nicht mit. Er wird in diesem Monat zum ersten Mal Vater.