Auch der Mann hinter Buchingers Erfolg hört auf

Manfred Eppenschwandtner hängte für seinen Schützling noch ein Jahr an.

In den 70er- und 80er-Jahren war Manfred "Eppi" Eppenschwandtner einer der Karatepioniere in Salzburg. Als Bundestrainer schaffte er es später, Österreich in der Weltspitze zu etablieren. Für seinen erfolgreichsten Schützling Alisa Buchinger war er jahrelang "wie ein zweiter Papa".

Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass es Alisa Buchinger ganz nach oben schaffen kann? Manfred Eppenschwandtner: Ich habe sie ja schon als Fünfjährige kennengelernt. Als sie zehn war, ist mir dann klar geworden, dass sie etwas ganz Besonderes ist. Sie ist immer zum Training gekommen (bis zu fünf Mal in der Woche) und hat einen wahnsinnigen Ehrgeiz gehabt. Als sie dann mit 18 Jahren in der Premier League gleich auf Anhieb gewonnen hat, war mir klar, dass da noch viel mehr kommt.

Was hat sie auf der Matte ausgezeichnet? Sie war extrem siegesbewusst und selbstsicher und für ihre Gegnerinnen mit ihrem explosiven Kampfstil nur schwer auszurechnen. Deshalb hat sie auch jahrelang ihre Gewichtsklasse dominiert.

Sie treten mit Ende des Jahres als Bundes- und Landestrainer zurück. Ich wollte ja schon letztes Jahr aufhören, habe mich aber vor allem von Alisa überreden lassen. Jetzt bin ich froh, dass ich noch weitergemacht habe und wir gemeinsam einen so tollen Abschluss feiern konnten.