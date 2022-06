Auch Grujic kämpft am Sonntag um EM-Bronze

Die Salzburgerin Aleksandra Grujic hat bei der Nachwuchs-Europameisterschaft in Prag den Sprung ins kleine Finale geschafft.

Vier österreichische Karatetalente haben bei der Nachwuchs-EM in Prag die Chance, am Sonntag eine Bronzemedaille zu gewinnen. Der Salzburger Armin Selimovic (+70 kg) war bereits am Freitag ins kleine U16-Finale eingezogen, die Schwestern Isra (U18) und Funda Celo (U21) qualifizierten sich im Kata-Bewerb ebenfalls für den Bronze-Kampf. Von den zehn am Samstag in der U18- und U21 angetretenen österreichischen Kumite-Kämpfern schaffte es einzig Aleksandra Grujic (-50 kg) in die Medaillenentscheidung am Sonntag.

Die Salzburgerin startete mit einem 4:1-Sieg gegen Redona Gashi (KOS) in den U21-Bewerb, fegte dann Maria Kerner (POL) mit 5:1 von der Tatami, musste aber im Viertelfinale gegen die Kroatin Ema Sgardelli eine 0:5-Niederlage einstecken. In der Trostrunde nutzte Grujic dann ihre zweite Chance mit einem 2:1-Erfolg über die Türkin Bilge Solak.

Weniger gut lief es für die zweite große Salzburger Medaillenhoffnung. Marina Vukovic (-68 kg) musste schon in Runde eins gegen die spätere Finalistin Lauren Salisbury (ENG) ein 0:4 wegstecken, verlor dann in der Trostrunde gegen Nesrine Bougrine (BEL) mit 1:3 und landete sieglos auf Platz neun. Emma Schütze, Alessandra Lederer und Sophie Kemetinger verloren allesamt ebenso in Runde eins.