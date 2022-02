Auch Robin Rettenbacher kämpft beim Premier-League-Auftakt in den Vereinigten Arabischen Emiraten um Bronze.

Salzburgs Karateka haben sich beim ersten Premier-League-Turnier des Jahres gleich in Topform präsentiert. Sowohl Robin Rettenbacher (bis 84 kg) als auch Alisa Buchinger (bis 68 kg) zogen in Fujairah (VAE) ins kleine Finale ein und kämpfen am Sonntag um Bronze.

Ex-Weltmeisterin Buchinger besiegte in ihrem ersten Kampf die Slowakin Sara Kridova mit 2:1. Dabei war die Vorbereitung auf das Turnier nicht gerade nach Wunsch verlaufen. "Es war ein echter Kaltstart. Ich habe vier Wochen lang kein Karate trainieren können, dazu hatte ich bis Dienstag noch Fieber", verriet die 29-jährige Salzburgerin. Im Viertelfinale unterlag sie (gehandicapt durch ihren Sehnenriss im Sprunggelenk) Silvia Semeraro mit 0:2. Da die Italienerin danach aber ins große Finale einzog, kämpft Buchinger am Sonntag gegen die ägyptische Olympia-Siegerin und Weltranglisten-Zweite Abdelaziz Feryal noch um Bronze. "Gegen Semerano hat es nicht gereicht, aber ich werde alles geben, um die Medaille zu gewinnen", versprach Buchinger.

Ihr Salzburger Clubkollege Robin Rettenbacher besiegte erst den Italiener Matteo Fiore, dann den Kasachen Igor Chikhmarev jeweils mit 2:1. Im Viertelfinale musste sich der Studenten-Europameister, der aufgrund einer Covid-Erkrankung zwei Wochen lang nicht trainieren konnte, dem Ägypter Mohamed Ramadan mit 1:5 geschlagen geben. Da aber auch sein Bezwinger bis ins Finale vorstieß, kämpft Rettenbacher am Sonntag gegen den Aserbaidschaner Turgut Hasanov noch um Bronze. "Eine großartige Mannschaftsleistung mit zwei Bronze-Chancen", freute sich Trainer Manfred Eppenschwandtner über die Erfolge seiner Schützlinge.

Robins Zwillingsbruder Luca verpasste ebenso wie Aleksandra Grujic mit nur einem Sieg in der Gruppenphase den Aufstieg ins Viertelfinale. U18-Weltmeisterin Marina Vukovic konnte keinen ihrer Kämpfe gewinnen.