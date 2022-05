Buchingers Siege reichten im Teambewerb knapp nicht zur EM-Medaille

Im Kampf um Bronze mussten sich Österreichs Karate-Damen Frankreich mit 1:2 geschlagen geben.

Äußerst unglücklich ist für Österreichs Karateteam um Bundestrainer Manfred Eppenschwandtner die Europameisterschaft in Gaziantep (Türkei) verlaufen. Nachdem im Einzelbewerb einzig dem Salzburger Stefan Pokorny ein Sieg geglückt war, ruhten die rot-weiß-roten Hoffnungen im Teambewerb. Dabei schafften es die Damen bis in den Kampf um Bronze, in dem sich am Samstag aber Frankreich denkbar knapp mit 2:1 durchsetzte. Somit musste Österreich erstmals seit zehn Jahren die Heimreise ohne EM-Medaille antreten. "Es waren bittere Titelkämpfe, zumal zu den unglücklichen Verläufen der Kämpfe auch noch Verletzungen von Lora Ziller, Luca und Robin Rettenbacher hinzukamen", bilanzierte Verbandspräsident Georg Rußbacher.

Sieg mit Ellbogen-Verletzung bezahlt

Im Teambewerb starteten Österreichs Damen und Herren mit einem Sieg. Luca Rettenbacher gewann beim hart erkämpften 3:2-Erfolg über Bulgarien seinen Kampf. Allerdings zog sich der Salzburger dabei eine Ellbogen-Verletzung zu, die seinen Einsatz im Achtelfinale gegen Portugal unmöglich macht. Dort verletzte sich auch noch sein Zwillingsbruder Robin, der wie Pokorny zuvor gegen Bulgarien gepunktet hatte, womit Österreich mit 0:2 ausschied.

Titelverteidiger ausgeschaltet

Die Damen setzten sich zum Auftakt dank Siegen von Alisa Buchinger und Lejla Topalovic mit 2:0 gegen Irland durch. Im Achtelfinale gegen Montenegro reichte ein Erfolg von Buchinger zum Aufstieg, da ihre Kolleginnen Unentschieden holten. Spannend bis zum Schluss war das folgende Duell mit Titelverteidiger Deutschland. Nach Topalovic´ Auftaktniederlage schaffte Bettina Plank den Ausgleich. Im Entscheidungskampf behielt Alisa Buchinger die Nerven und führte Österreich mit einem souveränen Sieg ins Halbfinale.

Plank wurde unerlaubt niedergestreckt

Dort folgte ein unglückliches 0:2 gegen die Slowakei. Zunächst scheiterte Topalovic knapp mit 1:2, dann gab Bettina Plank gegen die um zwei Gewichtsklassen höher kämpfende dreifache Premier-League-Siegerin Ingrida Suchankova eine 3:2-Führung aus der Hand. Damit ging es am Samstag ins kleine Finale gegen Frankreich, wo Topalovic erneut ihren Auftaktkampf verlor. Alisa Buchinger gelang mit einem überzeugenden 1:0-Sieg gegen die frischgebackene EM-Bronzene Laura Sivert der Ausgleich. Damit lag der Druck bei Bettina Plank, die gegen Lea Avazeri offensiv agierte, aber nach 34-Sekunden einen Konter zum 0:1 einstecken musste. Nach einer Minute lag die Vorarlbergerin nach einem unerlaubten Vollkontakt mit blutender Nase benommen am Boden. Der Kampf wurde aber nicht wie üblich abgebrochen, sondern nach einer medizinischen Auszeit fortgesetzt. So musste die Olympia-Dritte nochmals auf die Matte, versuchte gegen die deutlich größere Französin alles, geriet aber 38 Sekunden vor Schluss durch einen erneuten Konter 0:2 in Rückstand. Danach öffnete sie die Deckung und verlor am Ende 0:5.

Selbstvertrauen für World Games getankt

Trotz des unglücklichen Ende konnte Alisa Buchinger mit ihren vier Siegen im Mannschaftsbewerb zumindest Selbstvertrauen für die World Games Anfang Juli in Birmingham (USA) tanken. Zuvor geht es aber noch von 10.-12. Juni zum Series A-Turnier nach Kairo/Ägypten.