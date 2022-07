Eröffnungsfeier brachte für Buchinger Extra-Motivation

Salzburger Karatekämpferin trug Österreichs Fahne bei World Games.

Für Alisa Buchinger haben die World Games in Birmingham (USA) gleich mit einem echten Karrierehighlight begonnen. Nachdem die 29-jährige Salzburgerin zuvor bei der Verabschiedung durch den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen stellvertretend für das österreichische Team den World-Games-Eid geleistet hatte, durfte sie am Donnerstag bei der Eröffnungsfeier vor 35.000 Fans im Protective Stadium auch noch die rot-weiß-rote Fahne tragen.

"Diesen Moment werde ich nie vergessen", meinte Buchinger freudestrahlend. "Es war ein unglaubliches Gefühl. An der Spitze dieses tollen Teams zu gehen und unser Land mit der Fahne zu repräsentieren - das gibt viel Extra-Motivation für meinen Wettkampf." Das große Ziel ist ihre zweite World-Games-Medaille nach Silber 2017 in Breslau. Zuletzt war die Karate-Weltmeisterin von 2016 allerdings in den entscheidenden Momenten vom Pech verfolgt gewesen. Sowohl im Teambewerb der Europameisterschaft in der Türkei, bei dem sie bei vier Siegen und einem Remis keinen einzigen Gegentreffer kassiert hatte, als auch bei den Premier-League-Turnieren in Portugal und den Vereinigten Arabischen Emiraten war sie als Fünfte hauchdünn an Bronze vorbeigeschrammt.

"Ich hoffe, dass sich das Blatt jetzt wendet. Zumal das eines meiner letzten Großereignisse sein wird", betont Buchinger. Um ins Halbfinale aufzusteigen, muss sie am Samstag in ihrer Vierergruppe zumindest Platz zwei erreichen. Dann fehlt nur mehr ein Sieg, um eine Medaille sicher zu haben. Coach Manfred Eppenschwandtner ist jedenfalls optimistisch. "Alisa ist in Topform", versichert der Salzburger.

Neben Buchinger vertreten Salzburg bei den World Games noch Stella Hemetsberger (Kickboxen), Alois Steinwender (Bogenschießen), Alexander Huber (Kraftdreikampf) und Florian Nüßle (Snooker).