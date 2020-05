Karate   ist Buchingers Lebensschule

Die Weltmeisterin erkämpfte sich als schüchternes Mädchen Selbstvertrauen. Im Sport ist sie zu sich beinhart, im Leben harmoniebedürftig.

Alisa Buchinger war ein schüchternes Mädchen. Davon ist nichts mehr zu merken, als wir uns im Olympiazentrum Rif begrüßen. Mit einer Verbeugung, wie es zum Abstandhalten in der Coronakrise passt und wie es im Karate Tradition hat und Respekt signalisiert. Mein Respekt ist groß, auch wenn es allein wegen Corona gar kein Sparring geben wird. Buchinger absolviert derzeit ihr Techniktraining mit Schattenkarate. Ihr eigener Schatten ist definitiv auch der bessere Maßstab als ein Anfänger.

An dem Tag aber steht Schnelligkeit, Koordination und Kraft auf dem Programm, das auch einem sportlichen Karate-Laien zuzumuten ist. "Wir sind in einer leichten Woche", erklärt sie. Was für sie "weniger anstrengend" bedeutet, ist für mich wegen neuer, ungewohnter Bewegungen eine teils große Herausforderung. "Körperliche Fitness ist die Basis. Ich muss schnellkräftig, reaktionsschnell und technisch möglichst perfekt sein, dass ich überhaupt in die Situation kommen kann, dass ich gewinne. Im Endeffekt entscheidet in der Weltspitze dann aber der Kopf", klärt die 27-Jährige beim Aufwärmen auf dem Radergometer auf.

Buchinger nennt den Kultfilm Rocky als Beispiel für hartes Training und Willenskraft und vergleicht es mit ihrer Erfahrung. So sei ihr bisher größter Erfolg auch ihre bisher größte Bürde gewesen. "Ich habe 2016 WM-Gold in Österreich gewonnen, also das Größte erreicht, was es in unserem Sport zu gewinnen gab. Da wird dein ultimativer Traum, dem du viele Jahre alles untergeordnet hast, wahr. ‚Und was jetzt?' fragst du dich dann. Dann lässt der eigene Siegeswille nur ein bisschen nach. Die anderen, die sich immer alles abgeschaut haben, legen vielleicht noch ein bisschen drauf und plötzlich fängst du an zu zweifeln."

Diese Zweifel, begleitet von Verletzungen, sind aber Geschichte. Mittlerweile gibt es nämlich etwas noch Größeres zu gewinnen: Olympia-Gold. Ihre größten Erfolge trägt sie stolz am Handgelenk und Bauch verewigt. "Einmal würde ich mich noch gern tätowieren lassen", grinst sie. Dieser Traum ist allgegenwärtig, wenngleich die Olympia-Verschiebung auf 2021 nahe Ziele ausgelöscht hat. Im Training mit ihren Kollegen unter den Anweisungen von Trainer Csaba Szekely ist von Motivationsproblemen dennoch keine Spur. "Noch kurz mobilisieren" nennt Buchinger klassische Übungen wie Klappmesser (mit dem Medizinbällen zwischen den Beinen), die die Körperspannung erhöhen.

Die Hürden stehen in der Leichtathletik-Halle bereit. Kaum zu glauben, welch teils unüberwindbare Hürden die zwölf nur acht Zentimeter hohen Schaumstoffblöcke darstellen können. Ein, zwei oder drei Bodenkontakte zwischen jeder Hürde ist kein Problem. Auch ein ungleicher Rhythmus ist zu meistern. Doch als die Farben der Hürden mit verschiedenen Aufgaben versehen und schließlich Armbewegungen mit einbezogen werden, trennt sich die Spreu vom Weizen. Während bei Buchinger und Co. die zunehmend komplexen Übungen zwar nicht mehr ganz so flüssig, aber weiter koordiniert wirken, komme ich mir vor wie ein Bewegungslegastheniker. Dabei zähle ich mich koordinativ zu den Fortgeschrittenen.

An der Wand hängen überdimensionale Bilder der Aushängeschilder des Olympiazentrums. Fast täglich also wird Buchinger von ihrem eigenen Actionfoto daran erinnert, wofür sie so hart arbeitet. "Ja", erzählt sie auf dem Weg in den Kraftraum, "ich bin im Sport beinhart, habe aber einen sehr weichen Kern." Auch beim Gewichtheben ist die Intensität in der "leichten Woche" moderat. Umso mehr wird bei den Übungen für das Reißen und Stoßen auf die Technik geachtet. Denn wer glaubt, ein Gewicht aufzuheben ist reine Kraftsache, irrt gewaltig. Der komplexe Bewegungsablauf erfordert eine sehr gute Technik, die wiederum unabdingbar ist, um Verletzungen vorzubeugen. Je näher das Gewicht am Körper entlang nach oben geführt wird und je explosiver der Impuls aus Knie-, Hüft- und Schultergelenk kommt, desto leichter ist es. Wobei leicht sehr relativ ist. Denn schwer, denk ich, wäre mit unmöglich gleichzusetzen. Zumindest in der ersten Gewichtheber-Stunde.

In einer intensiven Einheit stemmt Buchinger fünf Mal 57 Kilogramm und das in vier Serien. Diesmal stemmen wir mit mehr Wiederholungen (8) weniger Gewicht (40) in weniger Serien (3). "Eine Serie packen wir noch drauf. Die erste zählen wir als Aufwärmen", kommt ihr Ehrgeiz durch. So ticken sie eben, die Besten: Lieber mehr als zu wenig. Ihr Trainer Szaba muss sie sogar bremsen: "Heute geht es darum Runterzukommen. Du sollst das Gefühl haben, dass du zu wenig getan hast." Dieses Gefühl hab ich jedenfalls nicht. Apropos Wohlfühlgewicht: Das liegt bei Buchinger bei 63 Kilogramm. 68 dürfte sie im Kampf auf die Waage bringen. "Dann wäre ich stärker, aber langsamer. Leichtfüßig zu sein ist mir am wichtigsten."

Nach 2:15 Stunden ist das Training und damit auch der Trainingstag beendet. In einer intensiven Woche spult Buchinger elf Einheiten ab, diesmal eine täglich. Sie erklärt dann, dass Karate für sie weit mehr als Spitzensport, nämlich Lebensschule bedeutet. "Als Kind war ich schüchtern, habe mir alles gefallen und wegnehmen lassen. Weil ich die Ninja Turtles bewundert habe und auch einmal kämpfen wollte wie sie hat dann Karate dazu beigetragen, dass ich selbstbewusster wurde, mir etwas getraut habe und aus mir rausgehen konnte", erzählt die Stadt-Salzburgerin. So habe sie gelernt allfällige Aggressionen im Sport abzubauen. Wie man sich im Ernstfall wehrt, das lehrt sie mittlerweile auch Frauen in Selbstverteidigungskursen. "Aber Streit habe ich nie gesucht, ich war und bin sogar sehr harmoniebedürftig", grinst sie.