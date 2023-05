Karate LZ Pinzgau: Die Nummer eins beim Eurocup

Veranstalter Karate LZ Pinzgau entschied beim internationalen Eurocup in der Zeller Eishalle mit neun Mal Gold, neun Mal Silber und acht Mal Bronze die Gesamtwertung unter 126 Vereinen für sich. Außerdem gab es einen neuen Teilnehmerrekord.

Maros Janovcik und Sarah Kemetinger waren beim Eurocup in der Zeller Eishalle mit je zwei Mal Gold die erfolgreichsten Athleten vom Karate Leistungszentrum Pinzgau.

Hunderte Karateka strömten in die Zeller Eishalle: Der Eurocup - organisiert von Trainer Ivo Vukovic mit seinem Team vom Karate Leistungszentrum (LZ) Pinzgau - wurde einmal mehr zum Anziehungspunkt. Der letztjährige Rekord wurde heuer schon wieder gebrochen.

Es gab 1178 Nennungen von Sportler/-innen aus 17 Nationen. In den Bewerben Kata, Kata Team, Kumite und Kumite Team wurden Punkte für kommenden Europa- und Weltmeisterschaften gesammelt. "Noch nie zuvor hatten wir so viele Nennungen - was uns natürlich glücklich macht, denn es zeigt, dass das Turnier eine hohe Qualität hat", freut sich Vukovic.

Organisatorisch und sportlich lief es für das Karate LZ Pinzgau dann wie am Schnürchen. Die Gastgeber zeigten sich von ihrer besten Seite und landeten mit neun Mal Gold, neun Mal Silber und acht Mal Bronze auf Platz eins in der Gesamtwertung - unter insgesamt 126 Vereinen.

Über Doppel-Gold freuten sich gleich zwei heimische Athleten: Maros Janovcik erkämpfte sich in der Klasse "U21 Kumite -75kg" und in der "Seniorenklasse -75kg" jeweils den Sieg; Sarah Kemetinger im Bewerb "Kumite U14 +52kg" und im Kumite-Team gemeinsam mit Neda Stojanovic, Mira Kirisits und Lea Jejinic.

Weitere Goldmedaillen gingen an Nina Schuster (Senioren +61kg), Selen Premuzic (U12 -50kg), Jakob Debro (U16 +70kg), Emil Sadikovic (U21 -84kg) sowie an das Kata-Team U10 (Kristina Simic, Denisa Dogar und Melissa Rexeisen).

Ivo Vukovic zog mehr als zufrieden Bilanz: "Ich bin stolz auf das gesamte Team. Angefangen von den Sportler/-innen, die unglaublich stark waren, bis hin zu den vielen Helfer/-innen, die den ganzen Tag hervorragende Arbeit geleistet haben."



Drei Mal Gold für Karate Shotokan Lora

Auch sieben junge Kämpfer/-innen von Karate Shotokan Lora am Start. Trainer Afrim Aliji ist stolz, dass dabei gleich drei Goldmedaillen herausschauten: "Das ist kein Pappenstiel. Gratulation zu diesen super Leistungen." Sergej Banic setzte sich in der Kategorie "Kata U10" durch, weiters siegten die Kata-Teams U12 (Andrej Grbic, Emir Kotan und Bryan Vysna) und U10 (Lorenz Gassner, Sergej Banic und Viliam Gregor).