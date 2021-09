Salzburger stand in der ersten Runde bereits vor dem Aus. Zwillingsbruder und Premier-League-Debütanten scheiterten früh.

Luca Rettenbacher ist es zu verdanken, dass Österreichs Karateteam nicht ohne Medaillengewinn vom Premier-League-Turnier in Kairo heimreisen muss, obwohl die die Olympia-Bronzene Bettina Plank, Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger und der EM-Dritten Stefan Pokorny auf einen Start in Ägypten verzichtet haben. Der 25-jährige Tennengauer erkämpfte sich mit viel Können und etwas Glück den Einzug ins Finale bis 75 kg, wo er am Sonntag auf Lokalmatador Abdalla Abdelaziz trifft.

Dabei war Rettenbacher in der ersten Runde bereits kurz vor dem Aus gestanden. So lag er gegen Andrii Zaplitnyi zwei Sekunden vor Kampfende mit 0:2 zurück, doch der Ukrainer kassierte noch wegen Verlassens der Kampffläche seine vierte gelbe Karte und wurde disqualifiziert. In der nächsten Runde eliminierte Rettenbacher den Zyprioten Panayiotis Loizides mit 4:2, ehe er mit einem 6:0-Sieg über den Italiener Andrea Ortenzi den Einzug ins Finale und damit den größten Erfolg seiner Karriere fixierte.

"Ich bin überglücklich und happy, dass ich die Taktik perfekt umsetzen konnte. Was am Sonntag im Finale noch folgt, ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen", meinte der 25-Jährige. "Ich gehe nun am Sonntag mit einem guten Gefühl in den Endkampf, weiß aber, dass der Ägypter als Nummer sieben der Welt der klare Favorit sein wird."

Wenger gut lief es in Kairo für die restlichen Salzburger. Lucas Zwillingsbruder Robin Rettenbacher verlor in der Round-Robin-Phase der Klasse bis 84 kg all seine drei Kämpfe und scheiterte als Gruppenvierter. Für die Salzburger Premier-League-Debütanten Aleksandra Grujic (bis 50 kg) und Matthias Kowarik (bis 67 kg), die Bettina Plank als Sparringpartner nach Tokio begleiten durften, war ebenfalls nach der ersten Runde Schluss.