Karate: Rekorde beim Eurocup in der Zeller Eishalle

1241 Nennungen, 138 Vereine, 16 Nationen: So viele Karateka wie noch nie waren in Zell am See dabei. Team Pinzgau wurde Gesamt-Zweiter.

Kaum ein internationales Turnier hat die Größe des Eurocups, ausgerichtet vom Karate Leistungszentrum (LZ) Pinzgau unter Obmann Ivo Vukovic. Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit, auf acht Kampfflächen in der Eishalle wurden unzählige spannende Duelle ausgetragen. Über 60 Helfer aus dem LZ Pinzgau sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Der neue Höchstwert an Teilnehmer/-innen freut die Organisatoren ebenso wie die größte Medaillenausbeute, die das Team Pinzgau bei diesem Turnier jemals erzielte. Mit sieben Mal Gold, fünf Mal Silber und sieben Mal Bronze steht Platz zwei in der Gesamtbilanz der 138 teilnehmenden Verein zu Buche. Gold erkämpften Sarah Kemetinger (U14; -52 kg); Mira Kirisits (U14; -42 kg); Marina Vukovic (U21; -68 kg); Sophie Kemetinger (U21; +68 kg); das Kata-Team U10 mit Kristina Simic, Melissa Rexeisen und Denisa Dogar; das Kata-Team U10 mit Andreas Niroomand, Alexander Steiner und Selen Premuzic sowie das Kata-Team U12 mit Carina Bindels, Gabrijela Saric und Sarah Mandl. Ivo Vukovic: "Es war unglaublich. Es freut mich, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder dabei waren, ich bin stolz auf meine Kinder und freue mich schon aufs nächste Jahr. Der Organisationsaufwand war enorm, aber wir haben es trotzdem mit dem gesamten Team gerockt."