Während Robin Rettenbacher beim Serie-A-Turnier in Montreal noch eine zweite Chance bekam − und sie nutzte −, war für Alisa Buchinger nach einem Sieg und einer Niederlage bereits Schluss.

Es ist wie verhext bei Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger. Die 26-jährige Salzburgerin kommt in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio einfach nicht in Fahrt. Beim Serie-A-Turnier gewann sie zwar ihren Auftaktkampf bis 68 kg gegen die Amerikanerin Ashley Davis, doch schon in der nächsten Runde scheiterte sie mit 0:3 an Carmen Harrigan aus der Dominikanischen Republik. Da die Kämpferin aus der Karibik ihrerseits gleich ihren nächsten Kampf verlor, war das Turnier für Buchinger leider schon beendet.

Mehr Glück hatte ihr Salzburger Kollege Robin Rettenbacher. Er musste sich zwar bereits in seinem Auftaktkampf bis 84 kg Michele Martina mit 0:4 geschlagen geben. Da der Italiener aber all seine restlichen Kämpfe gewann, bekam Rettenbacher noch eine zweite Chance in der Hoffnungsrunde. Dort war der Salzburger nicht mehr zu schlagen. Durch drei (teils hart umkämpfte) Siege zog er ins kleine Finale ein, wo ihm am Sonntag sogar Bronze winkt.

Ebenfalls über die Hoffnungsrunde musste diesmal die Vorarlbergerin Bettina Plank. Wie Rettenbacher nutzte auch Österreichs Nummer vier der Welt diese Chance und zog bis 50 kg in den sonntägigen Bronzekampf ein.

Quelle: SN