Rettenbacher und Buchinger kämpfen erneut um Bronze

Salzburger Karateka zogen auch beim Premier-League-Turnier in Matosinhos ins kleine Finale ein.

Gleich zwei Salzburger Karatekämpfer haben es am Samstag beim Premier-League-Turnier in Matosinhos in die Medaillen-Entscheidung geschafft. Wie bereits Mitte Februar in Fujairah (VAE) kämpfen auch in Portugal Robin Rettenbacher und Alisa Buchinger am Sonntag im kleinen Finale um Bronze − damals waren beide knapp leer ausgegangen.

Rettenbacher kämpfte in der Klasse über 84 kg groß auf und qualifizierte sich mit drei Siegen als Gruppenerster für die K.-o.-Phase. Alisa Buchinger, die nach ihrem Sehnenriss im Sprunggelenk erst seit zwei Wochen wieder voll trainieren konnte, feierte bis 68 kg zwei Siege und musste so noch ein wenig zittern, bevor sicher war, dass sie auch als Gruppenzweite aufsteigen durfte.

Im Viertelfinale musste Buchinger zwar eine 0:1-Niederlage gegen Silvia Semeraro einstecken. Da die Italienerin aber später den Einzug ins Finale schaffte, kämpft sie am Sonntag noch um Bronze. Ähnlich erging es Rettenbacher. Der Halleiner hielt bis 25 Sekunden vor Kampfende gegen Rob Timmermans ein 0:0, kassierte schließlich aber doch noch eine 0:4-Niederlage. Der Finalzug vom Mann aus Curaçao bescherte Rettenbacher doch noch die Chance auf Bronze.

Robins Zwillingsbruder Luca Rettenbacher (bis 84 kg) musste sich in der Gruppenphase nur ein Mal geschlagen geben, für ihn reichte es aber letztlich nicht zum Aufstieg unter die Top-8. Stefan Pokorny startete mit einem starken 1:0 gegen Lokalmatador Tiago Almeida in sein Premier-League-Debüt in der Klasse bis 75 kg. Gegen den Italiener Daniele De Vito hielt er lange ein 0:0, kassierte aber in der Schlussphase einen Ippon zum 0:3 und musste sich somit in der Gruppenphase verabschieden.

"Ich bin stolz auf meine Leute. Sie haben alle super gekämpft und sich voll in der Weltspitze etabliert", sagte der Salzburger Bundestrainer Manfred Eppenschwandtner. "Für uns war das auch schon ein Test für die EM, und der ist voll geglückt. Jetzt hoffen wir noch, dass sich diesmal eine Medaille ausgeht. Das wäre echt ein Wahnsinn."