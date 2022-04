Salzburger Duo verpasste auch in Portugal nur knapp Medaillen

Alisa Buchinger und Robin Rettenbacher verloren erneut im kleinen Finale.

Auch beim zweiten Turnier der Premier-League-Serie gingen Salzburgs Karateka nur knapp leer aus. Wie bereits beim Auftaktbewerb Mitte Februar in Fujairah (VAE) schafften Robin Rettenbacher und Alisa Buchinger im portugiesischen Matosinhos erneut den Sprung ins kleine Finale, mussten sich aber im Kampf um Bronze geschlagen geben.

"Beide haben eine super Leistung gezeigt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir als so kleines Land hier regelmäßig um Medaillen mitkämpfen", war Bundestrainer Manfred Eppenschwandtner mit seinen Schützlingen zufrieden. Rettenbacher scheint sich im Schwergewicht immer wohler zu fühlen und gewann seine Vorrundengruppe sogar souverän mit drei Siegen. Das kleine Finale verlor er zwar mit 3:10, punktete dabei mit einer schönen Wurftechnik samt Nachschlag. Buchinger war bei ihrer 0:2-Niederlage gegen Erzrivalin Elena Quirici anzumerken, dass sie nach einem Sehnenriss im Sprunggelenk erst seit zwei Wochen voll trainieren kann. Luca Rettenbacher verpasste nach zwei Siegen, Stefan Pokorny nach einem Sieg in der Gruppenphase den Aufstieg in die Runde der besten acht.