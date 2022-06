Salzburger Duo verpasste EM-Bronze

Aleksandra Grujic verletzte sich im kleinen Finale. Armin Selimovic war gegen Griechen chancenlos.

Zwei Salzburger Karateka haben bei der Nachwuchs-EM in Prag den Sprung ins kleine Finale geschafft. Dort verpassten allerdings U21-Kämpferin Aleksandra Grujic (-50 kg) und U16-Talent Armin Selimovic (+70 kg) die Bronzemedaille. Besonders tragisch war die Niederlage von Grujic. Die Salzburgerin lag gegen die Lettin Aleksandra Mihailova früh mit 0:2 zurück, ging nach einer Ippon-Wertung aber mit 3:2 in Führung. Dann zog sich Grujic, ihre vierte internationale Medaillen vor Augen, allerdings eine Bänderverletzung zu und gab beim Stand von 3:5 auf. Selimovic war gegen den Griechen Ilias Psomas hingegen mit 0:3 chancenlos.

Für Salzburgs weitere Talente lief die EM nicht nach Wunsch. Die Junioren-Weltmeisterin von 2019 Marina Vukovic (-68 kg) musste bereits in Runde eins gegen die spätere Finalistin Lauren Salisbury (ENG) ein 0:4 wegstecken, verlor dann in der Trostrunde gegen Nesrine Bougrine (BEL) mit 1:3 und landete sieglos auf Platz neun. Emma Schütze (U18), Alessandra Lederer und Sophie Kemetinger (beide U21) schieden allesamt in der ersten Runde aus. Die einzige Medaille für Österreich holte Isra Celo (NÖ) mit Bronze im U18-Kata-Bewerb.