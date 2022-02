Alisa Buchinger trat nach Sehnenriss, Robin Rettenbacher nach Covidpause groß auf. Das Kampfgericht verhinderte bei beiden einen Medaillengewinn.

Ausgerechnet die beiden Salzburger, die im Vorfeld mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, zeigten sich beim Premier-League-Auftakt in Fujairah (VAE) in Topform und schafften den Einzug in den Bronzekampf. Dort mussten sich sowohl Alisa Buchinger als auch Robin Rettenbacher erst nach umstrittenen Juryentscheidungen geschlagen geben. "Das war eine Frechheit! So macht man den Karate-Sport kaputt", echauffierte sich Bundestrainer Manfred Eppenschwandtner.

Dass es die beiden Salzburger überhaupt ins kleine Finale schafften, war bereits eine kleine Sensation. So hatte sich Buchinger erst Ende Jänner einen Sehnenriss im Sprunggelenk zugezogen. "Ich habe vier Wochen lang kein Karate trainieren können, dazu hatte ich bis Dienstag noch Fieber", erklärte die 29-Jährige, der letztlich ein 2:1-Sieg über die Slowakin Kridova reichte, um am Sonntag noch um Bronze kämpfen zu dürfen.

Dort sah sie nach einem späten Fausttreffer am Kopf schon wie die sichere Siegerin aus. Das Kampfgericht ignorierte jedoch die gelungene Aktion und änderte seine Meinung auch nach Protest von Eppenschwandtner und Videostudium nicht.

"Ich war sicher, dass es ein Treffer war. Auch die Lippe meiner Gegnerin hat geblutet", meinte die Ex-Weltmeisterin, die dann wenige Sekunden später selbst den entscheidenden Treffer einstecken musste. Ob sie sich mit Platz fünf noch das Ticket für die World Games Anfang Juli in Birmingham (USA) sichern konnte, steht erst Mitte der Woche fest, wenn die neue Weltrangliste erscheint.

Auch Robin Rettenbacher, der nach zweiwöchiger Covidpause ins kleine Finale einzog, wurde durch eine umstrittene Kampfrichterentscheidung erst in der Schlusssekunde um Bronze gebracht. Für seinen Zwillingsbruder Luca war wie für die Nachwuchstalente Aleksandra Grujic und Marina Vukovic bereits in der Gruppenphase Endstation.