Luca Rettenbacher war beim Premier-League-Turnier in Moskau als Neunter der beste Österreicher. Alisa Buchinger scheiterte an zwei umstrittenen Treffern.

Nicht viel zu lachen gab es für Österreichs Karatekämpfer beim Premier-League-Turnier in Moskau. Für Alisa Buchinger war nach umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen bereits in Runde zwei Endstation aus. European-Games-Gewinnerin Bettina Plank kam zwar bis in Achtelfinale, stürzte dort aber unglücklich auf ihr rechtes Knie und schied unter Schmerzen aus. Laut ihrem Physiotherapeuten ist die Vorarlbergerin glimpflich davon gekommen und hat sich zumindest keinen Bänderriss zugezogen.

Buchinger war mit einem 3:0-Sieg stark ins Turnier gestartet und dominierte auch ihren zweiten Kampf gegen die Türkin Eda Eltemur über weite Strecken. Den ersten Punkt bekam jedoch überraschend die Türkin zugesprochen. Ein Einspruch von Trainer Manfred Eppenschwandtner blieb aber ohne Erfolg.

Buchinger zeigte sich unbeeindruckt und schaffte noch den Ausgleich. Dann wurde der Türkin aber der nächste umstrittene Punkt zuerkannt. Da kein Einspruch mehr möglich war schied die Salzburgerin mit 1:2 aus. "Ganz ehrlich? Mittlerweile bin ich schon ziemlich genervt. Ich fühle mich gut, ich kämpfe gut, es passt vom Kopf her einwandfrei, aber in unserem Sport kann man nie sicher sein, was passiert, da man von vielen Leuten abhängig ist. Ich will mich nicht darauf herausreden, aber es ist schade, wenn man so sinnlos verliert und gestoppt wird", haderte die 26-Jährige mit den Kampfrichtern. "Es ist einfach nur ärgerlich und frustrierend! Ich könnte heute nicht sagen, was ich besser machen hätte können. Ich habe alles gegeben, kann mir nichts vorwerfen und dennoch bleibt unterm Strich nicht das, was ich mir erhofft hatte und definitiv auch möglich gewesen wäre."

Dagegen konnte Luca Rettenbacher mit seinem Abschneiden vollauf zufrieden sein. Der Salzburger feierte zwei Siege, ehe er vom Kasachen Yermek Ainazarov mit 2:3 gestoppt wurde. In der Hoffnungsrunde war er gegen den Italiener Ahmed El Sharaby zwar mit 0:3 ohne echte Chance, als Neunter sammelte er aber wertvolle Weltcuppunkte. Lucas Bruder Robin schied in Moskau ebenso in Runde eins aus wie Shotokan-Kämpfer Stefan Pokorny.

