Traditionsreichen "Golden Belt" nur knapp verpasst

Lediglich mit einer kleinen Gruppe von Sportlern ist Österreichs Karate-Verbandspräsident Georg Rußbacher am Wochenende zum Golden-Belt-Turnier nach Serbien gereist. "Leider sind uns viele wegen positiver Coronatests ausgefallen", berichtet der Salzburger. So musste neben der Adneterin Lora Ziller auch die Bronzemedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele in Peking, Bettina Plank, krankheitsbedingt auf einen Start verzichten.

Den Gewinn des traditionsreichen Goldenen Gürtels, um den bereits 1971 zum ersten Mal in Čačak gekämpft wurde, verpasste Dominik Hinterbuchner nur knapp. Der 18-jährige Salzburger musste sich im Entscheidungskampf dem serbischen Vize-Europameister Stefan Joksić mit 0:1 geschlagen geben. Die Saalfeldnerin Lara Hinterseer schied in der ersten Runde aus.

Präsident Rußbacher nutzte das Turnier in Serbien auch dazu, die neue "Alps Region Federation" mit Turnieren in Bayern, Nord-Italien, der Schweiz, Slowenien, Liechtenstein und Österreich zu präsentieren. Der erste Event soll im Sommer in Kranjska Gora stattfinden.