Alisa Buchinger fühlt sich nach Umstellung ihrer Ernährung "brutal gut". Trotz lädiertem Knie hat die Salzburgerin Olympia längst nicht aufgegeben.

Auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio hat Alisa Buchinger schon viele Rückschläge verkraften müssen. Nach dem missglückten Wechsel der Gewichtsklasse, mehreren Verletzungspausen und der Absage der WM in Dubai hatte die Karate-Weltmeisterin von 2016 schon dem Vergleichsländerkampf mit Deutschland entgegengefiebert, der für den 1. November in Salzburg geplant war. Letztlich fiel aber auch dieser Wettkampf der Coronapandemie zum Opfer.

Umso mehr freute sich Buchinger, die am Nationalfeiertag ihren 28. Geburtstag gefeiert hat, auf den am ...