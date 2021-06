Karate: Zwei Siege reichten Stefan Pokorny nicht

Olympiatraum von Alisa Buchinger und Rettenbacher-Zwillingen lebt noch.

Salzburgs Karateverband hat beim finalen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio noch drei Asse im Ärmel. Denn der Vierte im Bunde, Stefan Pokorny, ist am Freitag in Paris in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm im Achtelfinale ausgeschieden. "Es war ganz knapp, wirklich ein Duell auf Messers Schneide", erklärte Trainer Manfred Eppenschwandtner nach dem 0:1 gegen den Jordanier Abdel Rahman Almasatfa.

Der Einzug ins Halbfinale wäre nötig gewesen, um in einem abschließenden Jeder-gegen-jeden-Bewerb eines der drei Tickets für die Sommerspiele erkämpfen zu können. Weil Pokornys Bezwinger aus Jordanien im Viertelfinale ausschied, blieb dem Salzburger auch der Weg in die Hoffnungsrunde verwehrt. Zuvor hatte der 29-Jährige nach einem Freilos den Litauer Tomas Balcius mit 5:0 geschlagen. Danach reichte eine Punktwertung gegen den Thailänder Supa Ngamphuengphit, um in die vierte Runde vorzudringen. "Hier nimmt die gesamte Weltelite teil. Da zwei Siege zu feiern ist eine tolle Leistung. Stefan hat großartig gekämpft. Auf diesem Niveau entscheiden Kleinigkeiten", sagt Eppenschwandtner, der die Kämpfe auch nur auf Video verfolgen kann - aus dem Hotelzimmer am Wettkampfort in Paris. "Ich darf wegen der strengen Coronamaßnahmen nicht mit in die Halle."

Am Samstag sieht der erfahrene Coach per Livestream Luca Rettenbacher, der im Bewerb bis 75 Kilogramm zu den Außenseitern zählt. "Es wird hart, aber auch Luca hat schon viele seiner Konkurrenten besiegt. Man sieht: Wir mischen voll mit", sagt Eppenschwandtner.

Zum Abschluss des entscheidenden Wochenendes im Hinblick auf die Sommerspiele in Tokio sind am Sonntag Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger (-61 kg) und Robin Rettenbacher (-75 kg) im Einsatz. Vor allem Buchinger ist alles zuzutrauen. "Sie ist unser heißestes Eisen", sagt ihr Trainer Eppenschwandtner, der vorm Laptop die Daumen drückt.