Karibik-Hochspringerin wird Union-Salzburg-Athletin

Jeanelle Scheper, die frühere WM-Siebente im Hochsprung, hat sich in Österreich niedergelassen. Am Wochenende startet sie beim ARGE-Alp-Meeting in Rif.

SN/imago images/VI Images Jeanelle Scheper.

Sie war bei der Leichtathletik-WM 2015 in Peking Siebente im Hochsprung und hat eine Besthöhe von 1,96 Meter zu Buche stehen: Seit wenigen Tagen ist Jeanelle Scheper von der Karibikinsel St. Lucia für die Union Salzburg LA startberechtigt. Möglich gemacht hat diesen "Transfercoup" die Liebe: Jeanelles Partner, ein früherer estnischer Zehnkämpfer, arbeitet bei Red Bull in Fuschl. Das Paar lebt am Mondsee. "Sie hat nach Startmöglichkeiten bei uns gesucht", erklärt SLV-Landestrainer Richard Marschal. "Eine Athletin auf ihrem Niveau ist auf jeden Fall eine Bereicherung und Motivation für unsere jungen Aktiven." Zum Vergleich: Amira Simon vom LT Salzburg, derzeit beste heimische Hochspringerin, hat eine persönliche Bestleistung von 1,67 m. Von Ihr Wettkampfdebüt für die Union wird die 27-jährige Scheper dieses Wochenende beim ARGE Alp-Meeting in Rif geben. 230 Athletinnen und Athleten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien sind vertreten, darunter 13 EM- und fünf WM-Starter. Von den Lokalmatadoren sind Katharina Stöger (400 und 800 m), Rupert Rohrmoser und Lukas Stiper (beide Diskus) sowie Manuel und Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau/5000m) vorne zu erwarten.