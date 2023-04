Katerstimmung in Eugendorf: "Jetzt spielen wir gegen den Abstieg" - Trainer Heissl verlässt Adnet nach 4:0-Sieg

Nach der 1:2-Niederlage in der Salzburger Liga gegen Hallwang findet Eugendorfs Sportlicher Leiter Christof Kopleder deutliche Worte.

Eigentlich wollte Eugendorf nach einer starken Herbstsaison im Frühjahr um den Meistertitel in der Salzburger Liga mitspielen. Am Freitag setzte es für die Elf von Trainer Daniel Reischl in Hallwang aber die dritte Pleite im Jahr 2023. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen rutschte der Titelkandidat in der Tabelle auf den fünften Platz ab. Der neue Sportliche Leiter Christof Kopleder fand am Freitag nach der 1:2-Derbyniederlage deutliche Worte: "Das ist einfach viel zu wenig. Ich hoffe, dass sich spätestens jetzt jeder Spieler bewusst ist, dass wir nun gegen den Abstieg spielen. Gegen Straßwalchen und Puch muss eine Reaktion kommen."

Hallwang feiert ersten Sieg im Frühjahr

Ganz anders ist die Stimmungslage natürlich in Hallwang: Die Elf von Trainer Alexander Drachschwandtner feierte den ersten Frühjahrssieg und hat die Top 8, die zum Klassenerhalt benötigt werden, wieder im Blick. "Ich bin brutal erleichtert. Ein ganz wichtiger Sieg, endlich haben wir uns für die starken Leistungen der vergangenen Wochen belohnt", freut sich Drachschwandtner.

Zieht es Thomas Heissl nach Bad Ischl?

Zu einem überraschenden Trainerabgang kam es am Freitag in Adnet. Thomas Heissl verkündete nach dem deutlichen 4:0-Erfolg beim Vorletzten Bergheim seinen Rücktritt. "Aus privaten und persönlichen Gründen", betont der Oberösterreicher, der beim Oberösterreich-Ligisten Bad Ischl, der seinen Coach unter der Woche entlassen hatte, ganz oben auf der Wunschliste steht. "Diesen Club würde ich gerne mal trainieren. Mehr will ich dazu nicht sagen", hält sich Heissl bedeckt.

Mit einem glücklichen 1:0-Heimsieg gegen Schwarzach bleibt Straßwalchen als Dritter weiter am Spitzenduo Thalgau und Bürmoos, das sich am Samstag im direkten Duell gegenübersteht, dran. Nur mit einem 1:1 musste sich Neumarkt zu Hause gegen Nachzügler Altenmarkt begnügen.