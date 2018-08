Katja Wienerroither schnürte bei Bergheim-Sieg Triplepack

Die Frauen des FC Bergheim haben mit einem 4:2 (3:2) gegen Neulengbach in der Planet Pure Bundesliga die ersten Punkte eingefahren. Beim Heimsieg spielte Katja Wienerroither groß auf, sie erzielte drei Tore und legte das vierte auf.

"Katja hat heute den Unterschied ausgemacht", sagte Trainer Helmut Hauptmann. De Brambergerin Magdalena Bachler brachte die Gäste in Führung (11.), es folgte postwendend der Ausgleich durch Lausenhammer nach Stanglpass von Wienerroither (13.). Zwei Minuten später legte die 16-jährige SSM-Schülerin mit einem Schuss aus der Drehung nach. Neulengbach glich nach einem Stellungsfehler in der Bergheim-Abwehr erneut aus (18.). Ein Traumpass von Cecilija Rados bei ihrem Bergheim-Ligadebüt führte zum 3:2 durch Wienerroither (36.). In der Schlussphase schwanden die Kräfte, Neulengbach drängte auf das 3:3. Doch aus einem Konter (84.) machte Wienerroither, ab nächster Woche im ÖFB-U17-Trainingslager und im Oktober bei der EM-Qualifikation mit dabei, alles klar. Sie hatte danach sogar noch das 5:2 auf dem Fuß, scheiterte aber an der Neulengbacher Torfrau. Die Stürmerin zeigte sich danach zufrieden: "Das war sicher eines meiner besten Spiele bisher. Jetzt freue ich mich auf das Teamtrainingslager."

"Der Sieg war wichtig, jetzt haben wir einmal angeschrieben", atmete Helmut Hauptmann durch. Nächster Gegner ist in zwei Wochen auswärts Kleinmünchen.

Quelle: SN