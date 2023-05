Kein Aufsteiger in der 2. Klasse Nord A? Taxhamer ärgert die Aufstiegsregel

Obwohl die Bergheim 1b aufgelöst wird, dürfen Städter nur als Erster rauf.

Seit Montag ist nun auch die letzte Unklarheit bei der Auf- und Abstiegsfrage geklärt. Wird in der 2. Klasse Nord A die Bergheim 1b, die wegen des Abstiegs der Kampfmannschaft wieder in den Reserve-Betrieb eingegliedert wird, Meister, dann wird es in dieser Liga keinen Aufsteiger geben. Drei Runden vor Schluss haben die Flachgauer einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Taxham. "In dieser Saison dürfen nur die Meister aufsteigen, da gibt es keine Ausnahmen", erklärt SFV-Geschäftsführer Peter Haas.

Taxham muss Bergheim 1b noch einholen

Dass sich der Verband trotzdem bis vor Kurzem nicht sicher war, bestätigt Taxham-Obmann Rudolf Glavan: "Der SFV-Vizepräsident Gerhard Schmidt hat uns mitgeteilt, dass wir seines Wissens nach auch als Zweiter hinter der Bergheim 1b aufsteigen können." Der Umstand, dass seine Mannschaft noch Meister werden oder ein weiteres Jahr in der 2. Klasse verbringen muss, ärgert Glavan. "Ganz klar geregelt ist unser Fall nicht. Es ärgert mich, weil ein Verein aus der 1. Klasse Nord für Nicht-Leistung wohl belohnt wird und unsere starke Saison wertlos sein könnte." Holt Taxham die Bergheim 1b im Endspurt nicht mehr ein, dann rettet sich in der 1. Klasse Nord nach derzeitigem Stand auch der Zehntplatzierte. Nußdorf, das diesen Platz derzeit inne hat, würde die Liga halten können.