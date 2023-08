Kein glückliches EM-Ende für Toptalent Mladenovic

19-jähriger Salzburger schwamm nach hartem Schuljahr zumindest über 200 m Brust ins Finale. Danach fehlte ihm die nötige Energie.

In den letzten Jahren ist Luka Mladenovic in der Schwimmbahn von Erfolg zu Erfolg geeilt. 2022 holte er bei der Junioren-WM sogar einen kompletten Medaillensatz samt Titel über 100 Meter Brust. Bei der erstmals ausgetragenen U23-EM in Dublin lief es für ihn seit Freitag hingegen nicht nach Wunsch. "Wir haben schon gewusst, dass es schwer wird, da er zu den absolut Jüngsten im Feld zählt. Persönliche Bestzeiten hätten wir uns aber schon erhofft", erklärt Landestrainer Plamen Ryaskov, der den 19-jährigen SSM-Schüler und den 21-jährigen Langstreckenspezialisten Luca Karl nach Irland begleitete.

In seiner Paradedisziplin 200 Meter Brust schaffte Mladenovic am Samstag den Einzug ins Finale, konnte dort aber keine Bestleistung schwimmen und schlug als Siebter an. Sonntag sprang er noch auf der halben Brustdistanz und über 200 Meter Lagen ins Becken. "Die Niederlage am Vortag hat ihn sehr geschmerzt, deshalb war sein Auftritt doch etwas kraft- und motivationslos", berichtet Ryaskov. Mehr als ein 23. und ein 28. Platz waren so nicht drinnen. "Letztes Jahr hat Luka vor allem die Schule viel Energie gekostet. Hoffentlich wird das nächstes Jahr wieder besser, obwohl er da Matura hat", meint der Landestrainer, der seinen beiden Schützlingen nun zwei komplett freie Wochen gönnt, ehe das nächste Aufbautraining beginnt.