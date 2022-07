"Kein Losglück": Austria Salzburg fordert Sturm Graz im ÖFB-Cup - aber wo?

Austria-Präsident Claus Salzmann freut sich nicht über das Duell mit dem Bundesliga-Vizemeister. Der Spielort entscheidet sich erst in den nächsten Tagen.

Einen namhaften Bundesligisten hatte sich Austria Salzburg als Gegner in der zweiten Runde des ÖFB-Cups gewünscht. Und einer der prominentesten und stärksten Clubs des Landes wurde dem Fußball-Regionalligisten am Freitag auch zugelost. Doch die Freude über das kommende Duell mit dem österreichischen Vizemeister Sturm Graz, das zwischen 30. August und 1. September stattfinden wird, hielt sich bei den Austria-Verantwortlichen in Grenzen.

Spielort unsicher - Maxglan, Ried, Graz?

"Wir hätten uns ein anderes Los gewünscht", sagte Präsident ...