Kein rot-weiß-roter Sieg in Anif: Gut verkauft, nichts geerbt

Alle fünf Österreicher scheitern beim ATP-Challenger in Salzburg zum Auftakt. Für Jakob Aichhorn war es eine Premiere. Für Gerald Melzer ein Comeback, das Hoffnung macht.

Das Achtelfinale bei den Salzburg Open am Mittwoch und Donnerstag geht ohne Österreicher in Szene. Nach Dennis Novak und Maximilian Neuchrist war beim mit 132.000 Euro dotierten ATP-Challenger in Anif auch Gerald Melzer, Alexander Erler und Jakob Aichhorn kein Erfolgserlebnis vergönnt.

Gut verkauft, aber nichts Zählbares mitgenommen - so lassen sich die Auftritte der ÖTV-Asse zusammenfassen. "Dafür kann ich mir im Moment nicht viel kaufen. Ich hätte die Partie genauso in zwei Sätzen gewinnen können. Daher ärgern mich ...