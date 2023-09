Kein Sieger im Salzburg-Derby - St. Johanns Trainer ärgert Elfmeterpfiff

St. Johann muss weiter auf den zweiten Saisonsieg warten: Die Pongauer kamen am Freitag in der Regionalliga West zu Hause gegen Grünau nicht über ein 1:1 hinaus. "Bitter. Wir hatten die Topchance auf das 2:0", ärgert sich St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, dessen Mannschaft in der 36. Minute nach eine Ecke durch Kadir Özkan in Führung ging.

Federer om Elferpunkt eiskalt

Dass Sebastian Oberkofler im zweiten Durchgang die Topchance auf das 2:0 vergab, sollte sich noch rächen. Nach einem Foul von Sandro Djuric an Moussa Dembele zeigte Schiedsrichter Reuf Salihovic auf den Elferpunkt. Stefan Federer, der nach einem schwierigen Saisonstart immer wichtiger für Grünau wird, verwertete zum 1:1. "Ob es tatsächlich ein Elfmeter war, kann ich erst nach dem Videostudium sagen. Ganz sicher bin ich mir nicht", betont Lottermoser. Dessen Gegenüber Josef Bauer sah Vorteile für sein Team: "Wir waren spielerisch besser und hätten die Partie gewinnen können. Leider haben wir einige Situationen nicht gut zu Ende gespielt." Die Walser haben nun nach sechs Spielen acht Punkte auf dem Konto. St. Johann hält bei vier Zählern.

Austria trifft auf Kufstein

Am Samstag hofft der noch makellose Tabellenführer Austria Salzburg zu Hause gegen Kufstein auf den nächsten Dreier. Der erste Verfolger Saalfelden will nach vier Siegen in Serie auch Dornbirn ungeschlagen verlassen und Bischofshofen reist als Favorit nach Imst.