Kein Trainereffekt in Kuchl: Knappe Niederlage bei Hofer-Comeback

Kuchl musste sich am Freitag in St. Johann mit 0:1 geschlagen geben. Neo-Trainer Thomas Hofer schreibt die Westliga bereits ab.

Die Sieglosserie von Kuchl in der Regionalliga Salzburg geht auch unter Thomas Hofer weiter. Salzburgs erfolgreichster Amateurtrainer hat die Tennengauer unter der Woche übernommen, schaffte am Freitag aber nicht den Turnaround. Der regierende Landescup-Sieger musste sich in St. Johann knapp mit 0:1 geschlagen geben und ist nun seit acht Partien ohne vollen Erfolg. "So ein Spiel verliert man, wenn es nicht läuft. Beide Mannschaften hatten über die ganze Spielzeit wenige Chancen, leider hat ein Elfmeter die Partie entschieden", analysierte Hofer.

Die entscheidende Szene spielte sich in der 80. Minute ab: Kuchl-Youngster Kilian Klimitsch, der bis dahin eine starke Leistung zeigte, brachte St. Johanns Joker David Granegger unnötig im eigenen Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Philip Gadler zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. Ex-Profi Sandro Djuric behielt die Nerven und schob zum 1:0 ein. Die beste Chance fand Kuchl in der Nachspielzeit vor, St. Johanns Goalie Manuel Wallinger war mit einem gut angetragenen Flachschuss aber nicht zu überwinden.

In St. Johann war die Erleichterung eine Woche nach dem 0:5-Debakel beim Tabellenzweiten Austria Salzburg groß. "Ein ganz wichtiger Sieg. Es war kein schönes Spiel, aber das ist mir in unserer aktuellen Situation egal. Wichtig sind die drei Punkte", erklärte Trainer Ernst Lottermoser, der sich mit seiner Mannschaft zumindest vorübergehend auf Platz fünf verbesserte. Während St. Johann die Top-7, die man erreichen muss, um im Frühjahr noch eine Chance auf ein Westliga-Ticket zu haben, somit weiterhin fest im Visier hat, plant man in Kuchl schon mit dem unteren Play-off. "Wir sind aktuell Zehnter und der Rückstand ist schon groß. Es sieht also ganz danach aus, dass wir im Frühjahr keine Chance mehr auf die Westliga haben werden", betonte Hofer, der seinem Heimatverein aber wohl trotzdem über den Winter hinaus erhalten bleiben wird: "Die ersten drei Trainings haben großen Spaß gemacht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich länger bleibe."

In Saalfelden schließt Markus Fürstaller, der unter der Woche den Trainerposten von Alexander Schriebl übernommen hat, ein Engagement über den Winter dagegen aus. Der Pinzgauer wird sechs Spiele auf der Trainerbank sitzen, los geht es am Sonntag gegen Tabellenführer Bischofshofen. Für Fürstaller ein besonderes Duell: Mit BSK-Trainer Andreas Fötschl ist der 46-Jährige seit vielen Jahren sehr eng befreundet. "Andi war sogar mein Trauzeuge, aber für die 90 Minuten wird sogar unsere Freundschaft ruhen", sagt Fürstaller.