Kein Urteil im Fall Ispiroglu: Grünau muss weiter um drei Punkte zittern

Keine Entscheidung im Fall Ispiroglu: Fußballverband zieht ÖFB-Rechtsabteilung zu Rate und hofft auf baldiges Urteil.

Dass Grünau-Assistent Emre Ispiroglu beim Regionalliga-Spiel gegen St. Johann trotz Sperre Trainertätigkeiten ausgeübt hatte, sorgte für viel Wirbel zwischen den beiden Clubs. Die Pongauer sahen einen klaren Regelverstoß und haben Einspruch gegen die 1:2-Niederlage eingelegt. Mit Spannung wurde am Mittwoch das Urteil erwartet. Doch es gab keines. "So einen Fall hat es in ganz Österreich noch nie gegeben und eine mögliche Strafe ist nicht eindeutig festgelegt. Aus diesem Grund haben wir die Rechtsabteilung des ÖFB um Hilfe gebeten", betont Rainer ...