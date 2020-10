Kein Verständnis für Fußballverbot im Tennengau: "Das ist Wettbewerbsverzerrung"

Die am Sonntagabend verkündete Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie trifft die Vereine des Bezirks Hallein hart. Die betroffenen Clubs orten durch das Verbot von Trainings und Heimspielen eine Benachteiligung - und warten gespannt auf die Reaktion des Salzburger Fußballverbands.

Die Meldung, dass im Tennengau ab Dienstag (bis 26. Oktober) alle Sportveranstaltungen untersagt sind, traf die Fußballvereine des Bezirks am Sonntagabend wie der Blitz. Wegen der steigenden Coronazahlen sah sich die Landesregierung zu diesem Schritt gezwungen. "Wir haben schon gewusst, dass etwas kommen wird. Aber damit haben wir nicht gerechnet", erklärt Kuchls Sportlicher Leiter Christian Seidl, dessen Verein am Montag noch trainieren und einen Tag später zum Nachtrag gegen den SAK reisen wird. "Da das Spiel in der Stadt stattfindet, ...