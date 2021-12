Kein Volksfest bei der Walser Rekordjagd

Die Ringer-Hochburg geht als klarer Favorit in den zweiten Bundesliga-Finalkampf. Wermutstropfen: Die 1500 Zuschauer können nur per Livestream dabei sein.

Mit 20 Punkten Vorsprung geht der A. C. Wals am Samstag (19.30 Uhr) in den zweiten Finalkampf der Ringer-Bundesliga. Der 54. Titel, der vierte in Serie, sollte für den Rekordmeister aus Salzburg nach dem 38:18 beim RSC Inzing eigentlich nur mehr Formsache sein. Cheftrainer Matthias Außerleitner geht dennoch kein Risiko ein und wird seine Mannschaft in Bestbesetzung auf die Matte schicken. Mit Simon Marchl, Fünfter der U23-WM, fehlt nur eine Stütze. "Vergangenen Samstag in Tirol haben die Jungen groß aufgezeigt und alle knappen Kämpfe für uns entschieden", spricht Benedikt Puffer etwa den Sieg des 17-jährigen Muhamed Bektemirov über Inzings Junioren-Vize-Europameister an. Georg Marchl ergänzt: "Wir haben uns einen Vorsprung erarbeitet, mit dem wir uns hoffentlich auch den Titel sichern."

Einziger, aber großer Wermutstropfen ist - aufgrund des Lockdowns - natürlich die fehlende Kulisse in der Walserfeld-Halle, in der normalerweise 1500 Zuschauer für Volksfeststimmung sorgen. Doch die Walser bieten auf ihrer Website www.ac-wals.com für ihre Fans einen Livestream an.