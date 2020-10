Keine Austria-Fans im Bichofshofen-Stadion

Nach einem Machtwort von Präsident Claus Salzmann können die violetten Anhänger ihr Team nur von außerhalb des Stadions anfeuern.

Der sportliche Aspekt ist im Vorfeld des samstägigen Aufeinandertreffens zwischen Bischofshofen und Austria Salzburg in den Hintergrund gerückt. Die stundenlangen Diskussionen, ob im Pongau Austria-Fans zum Regionalliga-Duell ins Stadion dürfen, überschatteten das Spiel. Weil wegen einer fehlenden Sondergenehmigung nur 250 Zuschauer das Spiel besuchen dürfen, wurde zuerst ohne violette Anhänger geplant. Als sich der Eisstockverein bereit erklärte, seine Bahn, die hinter einem Tor ist, zur Verfügung zu stellen, plante die Austria neu. "200 Zuschauer würden Platz finden, sich das Spiel von außerhalb des Stadions anzuschauen. Dieses Angebot nehmen wird gerne an", erklärte Austria-Präsident Claus Salzmann am frühen Freitagnachmittag.

Wenige Stunden später wollte Bischofshofen-Macher Patrick Reiter, der auf der Stockbahn keinen Eintritt verlangen darf, auf einmal, trotz fehlender Genehmigung, 660 Zuschauer ins Stadion lassen. "Auch die Austria-Fans sind natürlich willkommen. Wir erfüllen alle Coronabestimmungen, eine Bewilligung von den Behörden haben wir aber unverständlicherweise nicht bekommen", betonte Reiter. Die Violetten veröffentlichten auf ihrer Facebook-Seite, dass alle Fans ins Stadion dürfen, kurze Zeit später sprach Salzmann aber ein Machtwort. "Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft St. Johann haben ich entschieden, dass unsere Fans nicht ins Stadion gehen werden. Wir wollen dem Heimverein keine Probleme machen und uns an die Vorgaben halten." Auf ihre Anhänger müssen Kapitän Manuel Krainz und Co. aber nicht verzichten. "Wir nehmen das Angebot für die Stockbahn an und werden unter den Fans Geld einsammeln, das wir für den BSK-Nachwuchs spenden."

Für wenig Freude sorgte die Austria-Entscheidung in Bischofshofen. "Wir hätten uns mehr Solidarität erwartet. Wir wollten mit der Austria ein Fußball-Fest feiern. Das fällt jetzt leider ins Wasser", sagt Reiter, den auch der finanzielle Schaden schmerzt: "Mehrere tausend Euro gehen uns durch die Finger."