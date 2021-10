Keine Schützenhilfe von Bischofshofen: Saalfelden verkürzt den Rückstand auf St. Johann

Pinzgauer schlagen den BSK dank eines Doppelpacks von Tamas Tandari mit 2:0 und verbleiben der wohl größte Konkurrent des Spitzenduos Austria Salzburg und St. Johann im Kampf um den Einzug in die überregionale Eliteliga.

Fußball-Regionalligist Saalfelden hat am Samstag Bischofshofen mit 2:0 bezwungen. Mit dem dritten Meisterschaftserfolg in Serie verkürzten die Pinzgauer vor dem Nachtragsspiel gegen Grünau den Rückstand auf das Spitzenduo Austria Salzburg und St. Johann. Nach dem Gipfeltreffen am Freitag, das die Violetten für sich entschieden, liegen nun die Pongauer auf dem zweiten Aufstiegsplatz in die überregionale Eliteliga. Bei einem Sieg gegen Grünau würden dem dann Tabellendritten Saalfelden nur mehr drei Punkte fehlen, um gleichzuziehen. Da St. Johann aber im direkten Duell (2:1, 1:1) die Nase vorn hat, müssten die Pinzgauer in den drei abschließenden Runden vier Zähler mehr machen.

Saalfelden darf sich keine Umfaller mehr leisten

Am Samstag nahm Saalfelden früh das Heft in die Hand. Die erste Torchancen vergab Christopher Fürstaller, der den Gästeschlussmann Pawel Kapsa aber nicht überwinden konnte. Wenige Augenblicke später kam Bischofshofen durch Ferdinand Takyi zur einzigen Möglichkeit in der ersten Hälfte, der Kopfball des Offensivspielers verfehlte jedoch sein Ziel. Danach zwang Saalfeldens Tamas Tandari Kapsa zu einer Glanzparade auf der Linie, ehe der Kapitän erneut per Kopf scheiterte. Die beste Möglichkeit hatte jedoch David Rathgeb, der seinen Kopfball nach einer tollen Ecke aus kurzer Distanz knapp über die Querlatte beförderte. Auch ein gefährlicher Abschluss von Joao Pedro brachte nichts ein. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Gegen Bischofshofen vergab die Ziege-Elf viele Chancen

In der zweiten Halbzeit waren die Pongauer präsenter. Sie stellten Kilian Schröcker früh auf die Probe. Saalfeldens Schlussmann hielt aber die Null mit einer sehenswerten Parade fest. In den folgenden Minuten taten sich die Hausherren schwer, verloren ein wenig den Rhythmus und sorgten offensiv kaum für Gefahr. Doch in der 66. Minute brachte Felix Adjei einen Freistoß ideal vors Tor. Kapsa verschätzte sich und Tandari drückte den Ball zur Führung über die Linie. Knapp zehn Minuten später wurde Fürstaller im Strafraum zu Fall gebracht. Den verhängten Elfmeter verwandelte Tandari souverän zum 2:0.



"Bischofshofen war heute sehr gut auf uns eingestellt und es war unangenehm zu spielen. Auch wenn wir in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft waren und einige gute Möglichkeiten vorgefunden haben, sind wir heute mit unserer Leistung nicht ganz zufrieden. Aber wir haben das Spiel 2:0 gewonnen und wichtige drei Punkte eingefahren - das zählt am Ende des Tages", sagte Saalfeldens Trainer Christian Ziege.