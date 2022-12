Keine Weihnachtsruhe in Golling: Trainer Lessacher tritt zurück

Zwei Tage vor Weihnachten musste der Regionalligist Golling am Donnerstag eine Hiobsbotschaft hinnehmen: Erfolgstrainer Christoph Lessacher legte sein Amt überraschend zurück.

Gleich in seinem ersten Jahr als Cheftrainer gelang Christoph Lessacher ein großer Erfolg: Der 32-Jährige führte die Tennengauer als Meister der Salzburger Liga in die Regionalliga Salzburg. Und auch in der höchsten Amateurliga schlugen sich die Tennengauer im Herbst gut und überwintern auf dem sechsten Platz. Nun müssen sich die Verantwortlichen des Aufsteigers aber auf Trainersuche begeben. Lessacher gab am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt. "Ich wollte eigentlich schon vergangenen Sommer eine Pause einlegen. Ich muss mein Studium beenden und bin auch in der Arbeit eingespannt. Aus diesem Grund lege ich jetzt ein halbes Jahr Pause ein", erklärt Lessacher, der als Lehrer tätig ist, die Gründe für seinen Abgang.

Proficlubs haben Lessacher auf dem Zettel

Mit seiner sehr guten Arbeit in Golling hat sich Lessacher innerhalb kürzester Zeit einen sehr guten Namen in Salzburg und über die Landesgrenzen hinaus gemacht. In Grödig war der Tennengauer als neuer Trainer ein heißes Thema und sogar einige Bundesligisten haben das Trainertalent auf dem Zettel. "Bis Sommer stehen jetzt aber andere Dinge im Vordergrund, wenn ich alles abgeschlossen habe, will ich natürlich wieder zurück in den Fußball", sagt Lessacher.