Keine Zuschauer bei Fußballspielen im Tennengau: "Finanziell ist das ein Desaster"

In Adnet kommt es am Freitagabend zum ersten Salzburger-Liga-Spiel ohne Fans. Tags darauf muss auch Ligakonkurrent Golling das Derby gegen Puch vor leeren Rängen bestreiten. Das schmerzt die Vereinsverantwortlichen.

Die Entscheidung traf die Tennengauer Fußballvereine am Donnerstag hart: Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen sind bei Sportveranstaltungen im Bezirk Hallein vorerst bis 18. Oktober - mit Ausnahme von für die Durchführung von Spielen erforderlichen Personen sowie Eltern und Geschwistern von minderjährigen Kickern - keine Zuschauer mehr erlaubt. Das erste "Geisterspiel" findet am Freitagabend in Adnet statt. "Ein finanzielles Desaster", sagte Sektionsleiter Roman Walkner. Der Salzburg-Ligist hatte in den vergangenen Tagen alle Vorkehrungen getroffen, um gegen Altenmarkt 250 Zuseher begrüßen zu können. ...