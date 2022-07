Hungrige Hemetsberger holt bei World Games Gold

Salzburger Kickboxerin war im Finale am Limit. Hartes Trainingsregime hat sich ausgezahlt.

Stella Hemetsberger war mit einem großen Ziel zu den World Games in die USA gereist. "Ich fliege nach Birmingham, um Gold zu gewinnen", hatte die Salzburger Kickboxerin im Vorfeld gemeint. In der Nacht auf Freitag hat sie ihre selbstbewusste Ankündigung tatsächlich wahr gemacht.

Nachdem sich Hemetsberger tags zuvor mit Siegen über die Finnin Katja Poyhonen (3:0) und die Ukrainerin Alina Martyniuk (2:1) für den Goldkampf qualifiziert hatte, dominierte sie das Finale bis 60 kg gegen die Top-Favoritin Milana Bjelogrlic aus Serbien klar. Das Kampfgericht sah sie in allen drei Runden als überlegene Kämpferin und sprach ihr mit 13:9, 18:17, 15:14 die Goldmedaille zu.

"Es ist eine enorme Erleichterung, ich bin so happy, dass sich das ganze Training ausgezahlt hat. Ich habe im Finale alles gegeben, ich war am Limit. Es fühlt sich einfach unbeschreiblich gut an", jubelte die 23-Jährige. Sechs Mal pro Woche hat sie jeweils zwei Mal pro Tag trainiert und sich voll der Vorbereitung auf das Großereignis verschrieben. "Es ist einfach schön, wenn man diesem Ziel alles unterordnet und es sich am Ende auszahlt", freute sich die Polizeischülerin. "Die Bundeshymne zu hören war richtig emotional. Da hatte ich Gänsehaut und musste an die vielen Entbehrungen denken."

Die Goldmedaille ist die Krönung ihrer bisherigen Laufbahn als Kickboxerin. "Es ist mein Karriere-Highlight. In der Allgemeinen Klasse war ich noch nie ganz oben", erläutert Hemetsberger, die ihrem Kampfnamen "Always Hungry" gemäß noch lange nicht genug hat. "Der Name passt wie die Faust aufs Auge. Ich bin immer hungrig nach Kämpfen und nach Erfolg. Aber ich esse auch gerne und viel", erklärt die 23-Jährige schmunzelnd. So soll World-Games-Gold nicht ihre letzte Medaille gewesen sein. "So etwas will ich wieder erleben."