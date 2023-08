Die Zahl der Frauenfußballteams an der Basis stagniert, doch im Nachwuchsbereich werden die Trainings von den Mädchen gestürmt.

Immer mehr Mädchen jagen in Salzburg dem Ball nach.

Die WM brachte Frauenfußball auf höchstem Niveau und das ÖFB-Nationalteam spielt demnächst in Wien vor einer Rekordkulisse gegen Frankreich. Doch an der heimischen Basis ist auf den ersten Blick von Aufschwung wenig zu sehen: Die Salzburger Frauenliga startete am Wochenende ...