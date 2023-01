Kinder in Bewegung: Zwei Erfolgsmodelle aus Salzburg

Bewegungsarmut im Kindesalter? Übergewicht? Salzburgs Sportvereine stemmen sich gegen einen alarmierenden Trend. Es gibt zahlreiche Erfolgsgeschichten.

Zu wenig Bewegung, zu viel Fast Food, zu viel Bildschirmzeit - ein Drittel der 4- bis 14-Jährigen und damit rund 20.000 Kinder in Salzburg sind übergewichtig. Es sind alarmierende Studienergebnisse, die die Österreichische Gesundheitskasse veröffentlicht hat. Doch Salzburgs Sportvereine halten dagegen. Viele berichten von regem Zulauf. Und das auch in Sportarten, die nicht zu den Klassikern im Nachwuchs zählen. Zwei Beispiele aus dem Wintersport.

SN/hsv saalfelden Beim Austria Cup in Saalfelden war einiges los.

Biathlon: Viele, die mittwochs am Ritzensee in Saalfelden vorbeikommen und das Biathlon- und Langlauftraining sehen, staunen nicht schlecht. "Wo kommen all die Kinder her?", wird Reinhard Grossegger oft gefragt. "Nur aus Saalfelden", antwortet der Sektionsleiter und Trainer des örtlichen HSV nicht ohne Stolz. Gemeinsam mit dem SK Saalfelden betreut sein Verein mehr als 50 Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren. "Bei uns ist der Zulauf größer als vor Corona. Und den SK hat Franz Oberschneider richtig aufgeweckt. Da geht es aktuell dahin", sagt Grossegger. "Im Pinzgau entstehen immer wieder kleine Vereinszellen."

Der HSV Saalfelden trainiert am Montag, der SK immer freitags. Dazwischen steht am Mittwoch die gemeinsame Einheit an - und das alles auch im Sommer. Am Wochenende stehen zudem regelmäßig Bewerbe an, wie etwa rund um den Jahreswechsel, als beim Austria Cup in Saalfelden 190 junge Biathleten und Biathletinnen ihr Können zeigten. Am ersten Märzwochenende ist Leogang Austragungsort eines weiteren Austria Cup und der Landesmeisterschaft.

Zum Rennlaufen wolle man die Talente aber gar nicht erziehen, betont Grossegger. "Wir bringen ihnen spielerisch die Technik bei, damit sie den Sport gut können. Aber es geht um den Spaß und daher um das Spiel. Wenn der Ball dabei ist, laufen sie auch gern", sagt der erfahrene Coach. Ein Lockmittel im Biathlon: das Schießen mit Laser- und Luftgewehren auf Scheiben in zehn Metern Entfernung. Das gefalle oft auch jenen Kindern, die noch nicht so gern laufen. "Und dann machen sie einfach mit."

Die Zahlen zum Übergewicht im Kindesalter lügen dennoch nicht. An mangelnder Bewegungslust der Kinder liegt das laut Grossegger aber nicht. Die Schwierigkeit sei vielmehr, ehrenamtliche Betreuer und Trainerinnen zu finden. "Die Kinder wären da, aber es muss auch wer da sein, der immer am gleichen Ort zur gleichen Zeit ein Angebot schafft", sagt der Saalfeldner und fügt hinzu: "Sport muss Spaß sein. Dann kommen die Kinder auch. Denn sie sind leicht mitzureißen und geben unglaublich viel zurück."

Eishockey: Wer in Salzburg an Eishockey denkt, denkt zuvorderst an das Team von Red Bull und (vor allem im Süden des Landes) auch an die Zeller Eisbären. Wer als junger Fan mit der Jagd nach dem Puck beginnen will, hat allerdings viel mehr Möglichkeiten.

Das zeigt sich regelmäßig bei den Nachwuchsturnieren des Landesverbandes. Zuletzt tummelten sich knapp 200 Kinder in der Eishockey-Akademie Liefering, um sich mit Gleichaltrigen der U9 und U11 zu messen. Mit dabei (neben dem Nachwuchs der beiden Salzburger Topteams) Talente der EC Oilers, aus Bischofshofen, Zell am See, Niedernsill und Ramingstein.

"Allein in Bischofshofen werden derzeit knapp 80 Nachwuchsspieler betreut", sagt Andreas Brucker, der Nachwuchschef bei Red Bull Salzburg. "Ausgerechnet in der Coronazeit sind viele zu uns gekommen, weil Eislaufen im Freien ja noch möglich war", erzählt Christian Enzbrunner vom ESV Lokomotive Bischofshofen. "Außerdem war Red Bull schon mit seinem Eishockey-1x1 bei uns zu Gast."

Diese Nachwuchsinitiative tingelt quer durch Salzburg. Mit im Gepäck sind neben kostenlos ausleihbarer Ausrüstung auch Eishockey-Legenden wie Manuel Latusa, Matthias Trattnig und Daniel Welser, die aus dem Nähkästchen plaudern und mit ihrer Begeisterung für den Eishockeysport auch die Jüngsten anstecken können. "Das ist eine super Sache. Gerade im Nachwuchs muss man zusammenarbeiten, da zählt das Miteinander und nicht das Gegeneinander", betont etwa Manuel Latusa.

Lust darauf, mit dem Eishockey zu beginnen, weckt auch das World Tournament in Zell am See. Europas größtes Nachwuchsturnier wird seit mehr als 30 Jahren ausgetragen und lockt regelmäßig die größten Talente des Kontinents in den Pinzgau.

Wie viel Spaß es macht, Sport auf dem Eis zu betreiben, will am Samstag auch die zweite Auflage des Ice-Action-Day im Volksgarten vermitteln. Auf dem Programm steht neben Eishockey, Eiskunstlauf und Stocksport übrigens auch ein Eisbiathlon.