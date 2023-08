Kinder schulten ihre kognitiven Fähigkeiten

Rund 100 junge Kicker nahmen an den beiden Fußball-Camps von Atilla Piskin teil.

"Beim Fußball spielt das schnelle Denken eine wichtige Rolle. Es müssen Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit gefällt werden. Das wird leider bei den Trainings sehr oft unterschätzt", sagt Atilla Piskin. Der ehemalige Kicker der Salzburger Austria hat daher eine Fußball-Schule mit dem Namen "AP Skills Academy" ins Leben gerufen. In den Camps werden gezielt die kognitiven Fähigkeiten von jungen Spielern in den Vordergrund gerückt.

Piskin hat dafür mit dem ehemaligen Techniktrainer Matthias Nowak eine Methodik entwickelt. Nowak arbeitete unter anderem für Bayern München.

In diesem Sommer wurden zwei Camps beim Sportzentrum Nord veranstaltet, bei denen rund 100 Kinder anwesend waren. "Wir machen diese Camps gezielt in den Ferien, damit sie keine Belastung in der Schule haben", sagt Atilla Piskin. Das nächste Camp findet in den Weihnachtsferien statt.